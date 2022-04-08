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«Севилья» — «Гранада»: текстовая трансляция начнётся в 22:00 мск

«Севилья» — «Гранада»: текстовая трансляция начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 8 апреля, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании. Команды будут играть на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Противостояние начнётся в 22:00 мск.

«Севилья» располагается на четвёртом месте в турнире. Команда Хулена Лопетеги набрала 57 очков в 30 играх чемпионата. «Гранада» занимает 16-е место. Подопечные Роберта Морено Гонсалеса набрали 29 очков. «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69). Действующий чемпион Испании — «Атлетико». Сейчас команда Диего Симеоне замыкает тройку лучших команд страны.

В прошлом турнире севильцы минимально проиграли каталонцам. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.

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