Нагельсман ответил на вопрос об интересе «Баварии» к Гравенберху и Мазрауи

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал слухи об интересе мюнхенцев к игрокам «Аякса» Райану Гравенберху и Нуссайру Мазрауи.
«Я буду счастлив, если Райан и Нуссайр пополнят наши ряды, но я не комментирую слухи. Мы объявим об их переходе, когда придет время. Оба игрока хороши, но давайте подождём, что будет дальше», — приводит слова Нагельсмана Bayern&Germany.
Напомним, Гравенберх — воспитанник академии «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Нидерландов, забил два гола и отдал пять результативных передач. Контракт Гравенберха истекает в июне 2023 года. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду Нидерландов.
Мазрауи в текущем сезоне принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
- 8 апреля 2022
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