Сакки — об игре «Атлетико»: такой стиль утомляет публику

Бывший тренер мадридского «Атлетико» Арриго Сакки поделился мнением о стиле игры команды под руководством Диего Симеоне.

«Это катеначчо из 60-х. Что это вообще за футбол? Он не радует даже в случае победы. Ты выигрываешь, не заслуживая этого, только благодаря хитрости. Мне это совсем не нравится. Удивляет, что испанцы, привыкшие к красивому футболу, принимают такой стиль.

У Симеоне есть моральные ценности, это лидер, но он должен работать лучше и больше верить в себя. Только тот, кто делает это, не становясь самодовольным, может стать лучше. Такой стиль игры утомляет публику, которая просит красоты и эмоций», — цитирует Сакки AS.

Итальянский специалист тренировал «Атлетико» в сезоне-1998/99.

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