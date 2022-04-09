Роналдиньо: прекрасно, что Хави вернулся в «Барселону». Он достигнет чего-то великого

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о главном тренере «Барселоны» Хави.
«Всё, что он делает, идёт хорошо. Я очень рад за него и надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. Он не только отличный игрок, но и замечательный человек. Прекрасно, что он вернулся в «Барселону». Я очень счастлив.
Я всегда думал, что он станет тренером, даже когда мы ещё играли вместе. Это не стало для меня сюрпризом, и я очень рад, что он вернулся в «Барселону». Желаю ему удачи и надеюсь, что он достигнет чего-то великого. Без сомнений. Он сделал это в качестве футболиста», – цитирует Роналдиньо пресс-служба «Барселоны».
Напомним, «Барселона» продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 14 матчей. Последний матч каталонцы проиграли 20 января – «Атлетику» со счётом 2:3 в рамках Кубка Испании, затем подопечные Хави одержали 10 побед и четыре раза сыграли вничью.
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