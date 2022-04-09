Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Химках» объяснили отсутствие Мирзова в заявке на матч с ЦСКА

В «Химках» объяснили отсутствие Мирзова в заявке на матч с ЦСКА
Комментарии

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал отсутствие полузащитника Резиуана Мирзова в заявке на матч 24-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Мирзов не попал в заявку, потому что позавчера получил микротравму. Будем надеяться, что к следующему матчу восстановиться. Ничего серьезного: решили поберечь колено», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 9 апреля, состоится матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

После 23 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 21 набранным очком занимают в турнирной таблице 14-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49). На втором месте расположилось московское «Динамо» (46).

Новость по теме
«Химки» — ЦСКА: сын инвестора подмосковного клуба Садыгов — в старте, Мирзов — вне заявки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022