Папен: в матче с «Челси» Бензема на шаг приблизился к «Золотому мячу»

Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Папен поделился мнением о французском форварде «Реала» Кариме Бензема.
«Для меня Бензема на данный момент является лучшим нападающим в мире. Он многое улучшил в своей игре, добавил в мышцах, стал больше играть головой. Он продолжает учиться. Если ты хочешь играть как можно дольше, следует прислушиваться к телу и работать над ним. Карим хорошо это понимает. Последняя мечта Карима — «Золотой мяч». Думаю, в матче с «Челси» он на шаг приблизился к цели», — приводит слова Папена L'Equipe.
Напомним, Карим Бензема является лидером топ-5 европейских чемпионатов по системе «гол+пас». Француз набрал 50 очков. Форвард «Королевского клуба» в нынешнем сезоне отметился 37 забитыми мячами и отдал 13 результативных передач.
- 9 апреля 2022
-
14:47
-
14:42
-
14:34
-
14:19
-
14:12
-
13:59
-
13:50
-
13:43
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:13
-
13:03
-
12:59
-
12:48
-
12:46
-
12:44
-
12:24
-
12:20
-
12:08
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:30
-
11:15
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:55
-
10:44
-
10:27
-
10:19
-
10:18
-
09:59
-
09:49