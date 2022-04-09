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Папен: в матче с «Челси» Бензема на шаг приблизился к «Золотому мячу»

Папен: в матче с «Челси» Бензема на шаг приблизился к «Золотому мячу»
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Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Папен поделился мнением о французском форварде «Реала» Кариме Бензема.

«Для меня Бензема на данный момент является лучшим нападающим в мире. Он многое улучшил в своей игре, добавил в мышцах, стал больше играть головой. Он продолжает учиться. Если ты хочешь играть как можно дольше, следует прислушиваться к телу и работать над ним. Карим хорошо это понимает. Последняя мечта Карима — «Золотой мяч». Думаю, в матче с «Челси» он на шаг приблизился к цели», — приводит слова Папена L'Equipe.

Напомним, Карим Бензема является лидером топ-5 европейских чемпионатов по системе «гол+пас». Француз набрал 50 очков. Форвард «Королевского клуба» в нынешнем сезоне отметился 37 забитыми мячами и отдал 13 результативных передач.

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