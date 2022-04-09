Автогол Гоцука — в видеообзоре матча «Нижний Новгород» — «Динамо»

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Нижний Новгород» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 87-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук, отправивший мяч в собственные ворота. Главный арбитр встречи Виталий Мешков показал четыре жёлтые карточки в этой встрече. Три предупреждения получили игроки «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов, Денис Ткачук и Милсон. Ещё одну жёлтую карточку получил футболист «Динамо» Арсен Захарян.
Московское «Динамо» набрало 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (27) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).
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