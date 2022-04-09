В ЦСКА заявили, что не видят смысла в переходе РПЛ на формат «весна-осень»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об инициативе перехода на формат «весна – осень». Функционер дал понять, что москвичи не заинтересованы в смене формата проведения чемпионата России.
«В переходе на весна-осень лично мы не видим никакого смысла. Поменяется название, а что изменится? В еврокубках мы так и так будем вынуждены играть в декабре.
Как уместить формат плей-офф, который я предлагаю? Подчеркиваю, что это при отсутствии еврокубков. Хотя по подсчётам голландцев это было возможно и при наличии игр в Европе», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 9 апреля, ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ уступил «Химкам» со счётом 2:4. Московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. От «Динамо» и «Зенита» ЦСКА отстаёт на шесть очков.
- 9 апреля 2022
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:39
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:12
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
17:02
-
16:59
-
16:57
-
16:49
-
16:45
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:37
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:30