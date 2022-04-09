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В ЦСКА заявили, что не видят смысла в переходе РПЛ на формат «весна-осень»

В ЦСКА заявили, что не видят смысла в переходе РПЛ на формат «весна-осень»
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об инициативе перехода на формат «весна – осень». Функционер дал понять, что москвичи не заинтересованы в смене формата проведения чемпионата России.

«В переходе на весна-осень лично мы не видим никакого смысла. Поменяется название, а что изменится? В еврокубках мы так и так будем вынуждены играть в декабре.

Как уместить формат плей-офф, который я предлагаю? Подчеркиваю, что это при отсутствии еврокубков. Хотя по подсчётам голландцев это было возможно и при наличии игр в Европе», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 9 апреля, ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ уступил «Химкам» со счётом 2:4. Московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. От «Динамо» и «Зенита» ЦСКА отстаёт на шесть очков.

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