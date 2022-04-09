Кобелев — о «Динамо»: если хочешь что-то выиграть, то должно сопутствовать и везение

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу команды над «Нижним Новгородом» (1:0) в 24-м туре РПЛ.

«Видно было, что «Динамо» имело большое преимущество. Они показывали ту игру, которая всем нравится. А «Нижний Новгород» оборонялся. Они лишили москвичей пространства и скорости. Поэтому получилась вязкая игра с малым количеством моментов. Когда 9-10 игроков в обороне, её взломать тяжело. Но «Динамо» до конца пыталось и смогло забрать три очка.



Очень приятно, что в концовке победили. Прекрасно понимаю, что невозможно весь сезон играть феерично. Бывают игры, которые не удаются. Если хочешь что-то выиграть, то должно сопутствовать и везение. И с «Краснодаром», и с «Нижним» — те игры, когда очки нужны и они даются», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.