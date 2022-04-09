Жуткое рассечение Роналду после матча с «Эвертоном». Фото

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле прошёл матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Во время игры португальский нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду несколько раз вступал в стыки, из-за чего на ногах форварда образовались рассечения. После матча на одной из ног Криштиану были заметны следы от бутс. Отметим, что на 87-й минуте встречи Роналду получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Фото: Фото доступно в соцсетях Goal.com.

«Эвертон» набрал 28 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (51) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (73).



В следующем туре АПЛ «Эвертон» сыграет с «Лестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» проведёт встречу с «Норвич Сити».