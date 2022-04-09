Идову: есть задача оставить «Химки» в РПЛ. Желание у парней бешеное

Защитник «Химок» Брайн Идову рассказал, что все футболисты подмосковной команды работают над сохранением места команды в Российской Премьер-Лиге.

«Верил всегда, что «Химки» останутся. Задача стоит такая. У всех есть вера. Все стремятся, стараются. Мне кажется, в последних играх это видно. Желание у парней бешеное. Поэтому добываются такие тяжёлые победы. С эмоциями, с таким интересным сюжетом. Как раз последние две игры. Всё в наших руках и ногах. Стараемся, чтобы мы сами могли себе помочь. Пока идёт, надо пользоваться этой волной», — рассказал Идову в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



После 24 матчей чемпионата России «Химки» с 24 очками идут на 13-й позиции турнирной таблицы.