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Видеообзор победы «Краснодара» над «Рубином» в 24-м туре РПЛ

Видеообзор победы «Краснодара» над «Рубином» в 24-м туре РПЛ
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Сегодня, 9 апреля, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани встречались местный «Рубин» и «Краснодар». Встреча закончилась победой гостевой команды с минимальным счётом.

Единственный гол в матче на 85-й минуте забил 19-летний нападающий краснодарской команды Сергей Волков.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 39 очков и промежуточно закрепился на четвёртой позиции турнирной таблицы.

У «Рубина» 25 очков и 12-е место в турнирной таблице. Команда Леонида Слуцкого проиграла в четырёх последних встречах лиги.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Его ассистентами выступили Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным судьёй был Евгений Буланов. Арбитром VAR выступил Евгений Турбин, его помощником — Илья Елеференко.

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