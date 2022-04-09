«Вильярреал» и «Атлетик» не выявили победителя в матче 31-го тура Примеры

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Вильярреал» принимал «Атлетик». Команды сыграли вничью, счёт – 1:1.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился полузащитник басков Рауль Гарсия, ему ассистировал Икер Муньяин.

Гарсия выводит «Атлетик» вперёд:

На 60-й минуте ответный мяч забил хавбек «жёлтой субмарины» Альфонсо Педраса, голевой пас отдал Саму Чуквезе.

Педраса сравнивает счёт:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогали ему ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери — Мануэль Посуэта Родригес.



«Вильярреал» набрал 46 очков в 31 встрече и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетик» из Бильбао (45) — на 8-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69).