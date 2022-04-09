Илья Садыгов рассказал, кому посвятил гол в ворота ЦСКА

Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о своей игре в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Конечно, было волнение, когда сказали, что буду играть с первых минут. Но в день матча меня поддержали ребята. Тренерский штаб хорошо подготовил команду к игре, подробно объяснили, что нужно делать. Сказали, что выйду в первом тайме и надо по максимуму отработать каждый момент.
Установка на матч? Забить. Эмоции супер — всегда мечтал забить в матче Премьер-Лиги! Гол посвятил своей девушке и семье, которые были на матче. Спасибо команде, каждый отдал все силы на поле», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Сегодня, 9 апреля, был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.
- 9 апреля 2022
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