Кухарчук: Садыгов в стартовом составе? Это же стратегический подход главного тренера

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о выступлении игрока Ильи Садыгова в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Садыгов в стартовом составе? Это же стратегический подход главного тренера. Касательно проведённых 27 минут раньше — это надо у него спрашивать. Это же сыграло! Он забил гол. Какие вопросы могут быть вообще?» — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 9 апреля, был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.



После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49).