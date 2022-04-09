У Дзюбы 8-матчевая безголевая серия в РПЛ. Он ни разу не забил в чемпионате в 2022 году
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не сумел забить в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0). Форвард провёл на поле 73 минуты и не отметился результативными действиями.
Безголевая серия Дзюбы в чемпионате России составляет уже восемь матчей. В последний раз нападающий забивал в 15-м туре РПЛ в ворота «Нижнего Новгорода» (5:1). Тогда Дзюба сделал хет-трик. Примечательно, что форвард ни разу не забил в чемпионате в 2022 году.
После 23 сыгранных туров Дзюба забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Дзюба делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата с форвардом «Динамо» Фёдором Смоловым и игроком «Ростова» Дмитрием Полозом.
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