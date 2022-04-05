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Орлов объяснил, почему Дзюба перестал забивать голы

Орлов объяснил, почему Дзюба перестал забивать голы
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу снизившейся результативности нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Мне кажется, Дзюба осиротел после отъезда Азмуна, потому что его мало кто понимает на футбольном поле. С Азмуном у них был великолепным тандем, они друг друга поддерживали. Помните, был момент, когда они вдвоём были лучшими бомбардирами РПЛ? Было взаимопонимание, была взаимозаменяемость.

Сейчас Дзюба на голодном пайке, ведёт борьбу за мяч. Но он сам мало отскакивает назад, так что к нему тоже есть вопросы. Посмотрите, как Левандовски играет. Бензема тоже умеет оторваться от опекуна. А Дзюба всё время получает мяч в статичном положении, в борьбу. Он сам должен быть манёвреннее, действовать по всему фронту атаки. Но это от него зависит», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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