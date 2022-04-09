Голы Алберто и Ерохина — в видеообзоре матча «Ахмат» — «Зенит»

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» принимал санкт-петербургский «Зенит». Гости одержали победу — 2:0.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 40-й минуте отличился нападающий Юри Алберто, ему ассистировал Андрей Мостовой. На 90-й минуте преимущество гостей удвоил полузащитник Александр Ерохин.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогали ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
«Зенит» набрал 52 очка в 24 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (32) — на 7-м месте. В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43).
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