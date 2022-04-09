«Ференцварош» Черчесова разгромил «Дебрецен». Беспроигрышная серия в лиге — 8 матчей

Сегодня, 9 апреля, «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, провёл очередной матч чемпионата Венгрии. В 27-м туре первенства подопечные Черчесова разгромили «Дебрецен» со счётом 3:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился нападающий Токмак Нгуен. На 39-й минуте преимущество «Ференцвароша» удвоил полузащитник Маркиньос. На 73-й минуте счёт до разгромного довёл хавбек Кристоффер Закариассен.



«Ференцварош» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей. Команда продолжает лидировать в чемпионате Венгрии, набрав 56 очков. «Академия Пушкаша» занимает второе место с 47 очками.



Напомним, Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.

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