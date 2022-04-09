«Ференцварош» Черчесова разгромил «Дебрецен». Беспроигрышная серия в лиге — 8 матчей

Сегодня, 9 апреля, «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, провёл очередной матч чемпионата Венгрии. В 27-м туре первенства подопечные Черчесова разгромили «Дебрецен» со счётом 3:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился нападающий Токмак Нгуен. На 39-й минуте преимущество «Ференцвароша» удвоил полузащитник Маркиньос. На 73-й минуте счёт до разгромного довёл хавбек Кристоффер Закариассен.
«Ференцварош» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей. Команда продолжает лидировать в чемпионате Венгрии, набрав 56 очков. «Академия Пушкаша» занимает второе место с 47 очками.
Напомним, Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 10 апреля 2022
-
00:01
- 9 апреля 2022
-
23:52
-
23:47
-
23:33
-
23:30
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:38
-
22:20
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:07
-
22:03
-
21:41
-
21:41
-
21:33
-
21:32
-
21:24
-
21:24
-
21:08
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:50
-
20:37
-
20:26
-
20:11
-
20:09
-
19:57