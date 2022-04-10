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Ральф Рангник установил клубный антирекорд «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии

Ральф Рангник установил клубный антирекорд «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии
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Вчера, 9 апреля, «Манчестер Юнайтед» уступил на выезде в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:1).

Как сообщает Opta Sports, Ральф Рангник провёл с «красными дьяволами» 17 матчей в АПЛ, только в восьми из них команда одержала победу. Таким образом, у Рангника 47% побед с «МЮ» в чемпионате Англии, что является худшим результатом среди всех тренеров, работавших с манкунианцами.

63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

После 31 сыгранного тура «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 51 очко. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (73).

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