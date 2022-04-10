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«Тоттенхэм» готов выкупить Кулушевски за € 35 млн

«Тоттенхэм» готов выкупить Кулушевски за € 35 млн
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Руководство «Тоттенхэма» определилось с суммой, которую «шпоры» могут заплатить за полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски, выступающего на правах аренды за лондонский клуб. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, в Англии уверены в том, что по истечении аренды необходимо совершить полноценный трансфер шведа, поэтому готовы заплатить за хавбека € 35 млн.

21-летний Кулушевски перешёл в «Тоттенхэм» на правах полуторагодичной аренды в зимнее трансферное окно. В 11 матчах за английскую команду шведский футболист забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Сообщалось, что «Тоттенхэм» может выкупить Кулушевски за € 35 млн.

Соглашение Кулушевски с «Ювентусом» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.

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