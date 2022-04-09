Эмери заменил 11 игроков стартового состава «Вильярреала» после матча с «Баварией»

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Вильярреал» принимает «Атлетик». Идёт второй тайм, счёт – 1:1.



Примечательно, что в стартовом составе «жёлтой субмарины» на матч с басками нет ни одного игрока из основы на игру 1/4 финала Лиги чемпионов, которая состоялась 6 апреля. Напомним, испанская команда одержала победу – 1:0. Единственный гол забил нападающий Арно Груневелд. Ответный матч между «Вильярреалом» и «Баварией» пройдёт в Мюнхене 12 апреля.



«Вильярреал» набрал 45 очков в 30 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетик» из Бильбао (44) — на 8-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69).

Новость по теме Унаи Эмери высказался о победе «Вильярреала» в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов