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Эмери заменил 11 игроков стартового состава «Вильярреала» после матча с «Баварией»

Эмери заменил 11 игроков стартового состава «Вильярреала» после матча с «Баварией»
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Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Вильярреал» принимает «Атлетик». Идёт второй тайм, счёт – 1:1.

Примечательно, что в стартовом составе «жёлтой субмарины» на матч с басками нет ни одного игрока из основы на игру 1/4 финала Лиги чемпионов, которая состоялась 6 апреля. Напомним, испанская команда одержала победу – 1:0. Единственный гол забил нападающий Арно Груневелд. Ответный матч между «Вильярреалом» и «Баварией» пройдёт в Мюнхене 12 апреля.

«Вильярреал» набрал 45 очков в 30 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетик» из Бильбао (44) — на 8-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69).

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