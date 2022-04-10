Мама 14-летнего фаната с аутизмом: Роналду напал на моего сына. Он очень расстроен

Сара Келли, мама 14-летнего болельщика Джейка Хардинга, рассказала об инциденте с участием нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в ходе которого телефон её сына был разбит.



«Мой сын снимал на видео игроков «Манчестер Юнайтед», уходивших в подтрибунное посещение. Потом он опустил телефон пониже, потому что увидел кровь на ноге Роналду, когда тот стянул гетру. Джейк опустил телефон, чтобы посмотреть, что там такое. Он не произнёс ни слова. Роналду шёл мимо в ужасном настроении, выбил телефон из рук моего сына и пошёл дальше. По синяку видно, что был контакт. Я просто не могу поверить, что говорю об этом.



Он был очень расстроен, это полностью отбило у сына желание снова идти на игру. У него аутизм и диспраксия. Это был первый футбольный матч, который он посетил. У нас был потрясающий день до этих нескольких секунд. Это всё испортило.



Роналду — это кумир. Да, он не из «Эвертона», но он важный игрок. Мой сын постоянно говорил: «Там будет Роналду». Это его кумир. Я бы поняла, если бы Джейк размахивал телефоном перед его лицом, но такого не было. Он лишь хотел рассмотреть рану. Это мальчик с аутизмом, который подвергся нападению со стороны футболиста. Это мой взгляд как мамы», — приводит слова Келли Liverpool Echo.

Фото: соцсети Сары Келли

Фото: соцсети Сары Келли