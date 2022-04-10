«Томь» прервала серию «Спартака-2» из трёх побед в ФНЛ

Сегодня, 10 апреля, состоялся матч 32-го тура Футбольной национальной лиги между «Томью» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «Труд» в Томске, победу одержали хозяева.

Встреча завершилась со счётом 1:0, единственный гол на 46-й минуте забил Павел Кудряшов. «Томь» находится на 13-м месте, набрав 41 очко. «Спартак-2» прервал серию из трёх побед и занимает 9-е место с 46 очками.

В прошлом туре москвичи обыграли «Факел». Красно-белые открыли счёт в матче на 35-й минуте – голом отметился нападающий Владислав Шитов. На 64-й минуте «Факел» остался в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил Неманья Пейчинович. На 83-й минуте Владислав Шитов оформил дубль и установил финальный счёт матча – 2:0.