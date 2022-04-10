«Могли забивать гораздо больше». Корниленко — о победе «Крыльев» в матче с «Уралом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0).
«Мы на каждую игру настраиваемся, просто не всегда получается. В этом году такой чемпионат, когда любая команда может отобрать очки у любой: вне зависимости кто и какое место занимает. Настрой у нас всегда одинаковый — только положительный результат. Просто не всегда получается. Сегодня всё получилось. Мы реализовали свой момент, но могли забивать гораздо больше. Думаю, что игра понравилась болельщикам. Поздравляю всех с победой!
Оценить дебют Гапонова? Я считаю, что в победе заслуга всей команды. Мы сыграли сегодня на ноль. Илья сыграл достойно. Но лучше всего этот вопрос адресовать Игорю Осинькину», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 10 апреля 2022
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