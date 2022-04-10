Божович: отменённый гол? Безбородов — один из лучших арбитров России

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал отменённый гол в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Что касается отменённого гола, то, если судья отменил, комментировать не хочу. Это один из лучших и опытных арбитров России», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 3:0.

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).