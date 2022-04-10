«Жиго можно подрабатывать в дельфинарии». Червиченко — об отменённом голе «Арсенала»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над тульским «Арсеналом» (3:0) в 24-м туре РПЛ.

«Спартак» гораздо сильнее Тулы по подбору игроков. Было бы странно, если бы итоговый счёт был другим. Даже когда «Арсенал» забил, у меня всё равно было ощущение, что это затравка к интересному развитию событий. Но не было сомнений, что «Спартак» выиграет.



Что касается отменённого гола «Арсенала», сложный эпизод. Они толкались ещё до того, как мяч был введён в игру. Но Жиго первый толкал, а затем упал великолепно! Можно подрабатывать в Малом театре в свободное время или в дельфинарии! Нарушение было. Учитывая предыдущий эпизод со страданиями Соболева по поводу пенальти, всё компенсировалось. Безбородов и в одном, и в другом эпизоде прав», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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