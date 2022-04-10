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«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в центральном матче 32-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в центральном матче 32-го тура АПЛ
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Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Команды сыграли вничью, счёт – 2:2.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Бернарду Силва. На 13-й минуте счёт сравнял нападающий красных Диогу Жота, голевой пас отдал Трент Александер-Арнольд.

На 36-й минуте забил нападающий хозяев Габриэл Жезус, результативную передачу оформил Жоау Канселу. На 46-й минуте после передачи Мохамеда Салаха ответный мяч забил форвард«Ливерпуля» Садио Мане.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. В роли резервного рефери выступал Андре Марринер.

«Манчестер Сити» набрал 74 очка в 31 встрече и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (73) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит лондонский «Челси» (62).

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Англия - Премьер-лига. 32-й тур
10 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Де Брёйне – 5'   1:1 Жота – 13'   2:1 Жезус – 36'   2:2 Мане – 46'
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