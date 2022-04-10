Джикия: с пониманием относимся к ситуации Айртона и Ларссона, никаких обид нет

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход из команды нападающего Джордана Ларссона и защитника Айртона Лукаса.
«Перед командой лично Ларссон не прощался. Мы утром потренировались. Если не ошибаюсь, на следующий день был выходной. Он написал, что покидает «Спартак»: приостанавливает контракт. Если не ошибаюсь, с первого июня он возвращается и становится игроком «Спартака». С пониманием относимся ко всем этим ситуациям. У нас и Айртон недавно тоже покинул команду. Обид никаких нет. Посмотрим, что будет дальше. Первого июня узнаем», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, Айртон был арендован бразильским «Фламенго» до конца года с правом выкупа. Ларссон приостановил контракт и будет выступать до конца сезона сезона за шведский АИК.
- 10 апреля 2022
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