«Ростов» — «Локомотив»: Полоз довёл счёт до разгромного

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» принимает «Локомотив».



На 61-й минуте нападающий ростовской команды Дмитрий Полоз довёл счёт до разгромного. Ранее на 33-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Кирилл Щетинин. На 36-й минуте арбитр удалил полузащитника железнодорожников Наира Тикнизяна. На 43-й минуте преимущество «Ростова» удвоил защитник Максим Осипенко.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).



«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (25) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».