Мохамед Салах обошёл Робби Фаулера по системе «гол+пас» за «Ливерпуль» в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отдал голевую передачу на Садио Мане в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:2).
Как сообщает Gracenote Live, теперь у египетского форварда 115 голов и 44 результативные передачи за «Ливерпуль» в чемпионате Англии. Салах обошёл экс-форварда красных Робби Фаулера по системе «гол+пас», у Мохамеда 159 баллов, у Робби – 158 (128 голов и 30 передач). Только у одного футболиста больше очков по системе «гол+пас» за Ливерпуль в АПЛ – у Стивена Джеррарда (213).
Египтянин выступает за мерсисайдцев с июля 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах сыграл в 29 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.
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