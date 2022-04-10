Фантастическое хладнокровие вратаря! «Сити» и «Ливерпуль» выдали матч года

Знаете это чувство, когда хвалишь оба клуба, чтобы никого не обидеть? Так вот речь вообще не об этом. Обе команды хочется хвалить, потому что они действительно восхитительны, и плевать, кого это может обидеть. Пожалуй, два сильнейших клуба мира на сегодня. И если раньше говорили в первую очередь об испанском «класико», то сейчас именно «Сити» – «Ливерпуль» – матч года.

Счёт 2:2 кажется закономерным, потому что в разные отрезки матча лучше казались то одни, то другие. Получились натуральные качели. Сначала мячом завладел «Ливерпуль», но «Сити» больше создал на первых минутах. Причём получилось забавно: Стерлинг не забил, когда обязан был, а Де Брёйне наоборот – отличился в ситуации, когда чаще не залетает. Помог рикошет от Матипа, но на удачу тяжело ссылаться, учитывая убойный момент «Сити» перед этим.

Ответ «Ливерпуля» пришёл моментально. Как это часто бывает, голевая передача осталось за Трентом, который в одно касание скинул мяч на второй темп атаки – Жота без сопротивления расстрелял ворота с семи метров. После этого даже показалось, будто преимущество было уже на стороне «Ливерпуля». Прессинг «Сити» не особо работал, а вот «Ливерпуль» едва не вынудил Эдерсона закатить мяч в свои ворота. Вратарь «Сити» прямо с лицевой линии хладнокровно вытащил мяч, отпасовав партнёру.

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Достаточно быстро стало понятно, что никакого преимущества у гостей на самом деле нет. «Сити» стал создавать более явные моменты, и один из них реализовал Жезус. Он оказался один на дальней штанге – видимо, Александер-Арнольд подумал, что соперник в офсайде, но положения вне игры точно не было.

Второй тайм начался с гола «Ливерпуля» – молниеносная атака. В два паса Трент и Салах отрезали всю оборону и полузащиту «Сити», чтобы Мане в одно касание послал мяч в ворота. Ван Дейк после матча сказал, что этот гол помог «Ливерпулю» в дальнейшем, однако в последующие 45 минут хозяева создавали чуть больше. Стерлинг даже забил, но обнаружился небольшой офсайд. Финальный момент в матче – тоже за «Сити». Марез чуть-чуть не перекинул Алисона.

Одна игра между «Сити» и «Ливерпулем» получилась словно миниатюра всего противостояния между двумя лучшими клубами Англии за последние годы. Две примерно равные команды, но, возможно, «Сити» всё-таки чуть лучше. Тот случай, когда xG матча отражает соотношение сил: 1,35-1,30 в пользу хозяев.



Ну и, собственно, сама ничья, скорее, устраивает «Сити», потому что команда Хосепа Гвардиолы осталась на первой строчке в таблице АПЛ. «Сити» осталось провести семь матчей, притом что в соперниках уже больше не будет топ-клубов («Вулверхэмптон», «Брайтон», «Уотфорд», «Лидс», «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Астон Вилла»).