«Реал Сосьедад» обыграл «Эльче» в матче Примеры. Давид Сильва отдал два голевых паса

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Реал Сосьедад». Гости одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 3-й минуте отличился нападающий «Эльче» Гвидо Каррильо, ему ассистировал Хоан Мохика.

Каррильо выводит «Эльче» вперёд:

На 31-й минуте ответный мяч забил форвард гостей Александр Сёрлот, голевой пас отдал Давид Сильва.

Сёрлот сравнивает счёт:

На 39-й минуте защитник «Реала Сосьедад» Робен Ле Норман вывел свою команду вперёд, второй результативной передачей отметился Сильва.

Победный мяч Ле Нормана:

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После 31 сыгранного тура «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 54 очка. «Эльче» с 32 очками находится на 15-й строчке в таблице.