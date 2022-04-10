«Реал Сосьедад» обыграл «Эльче» в матче Примеры. Давид Сильва отдал два голевых паса

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Реал Сосьедад». Гости одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 3-й минуте отличился нападающий «Эльче» Гвидо Каррильо, ему ассистировал Хоан Мохика.
Каррильо выводит «Эльче» вперёд:
На 31-й минуте ответный мяч забил форвард гостей Александр Сёрлот, голевой пас отдал Давид Сильва.
На 39-й минуте защитник «Реала Сосьедад» Робен Ле Норман вывел свою команду вперёд, второй результативной передачей отметился Сильва.
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После 31 сыгранного тура «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 54 очка. «Эльче» с 32 очками находится на 15-й строчке в таблице.
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