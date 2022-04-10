«Не зря назначили Карпина!» Гацкан — о разгромной победе «Ростова» в матче с «Локо»
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал разгромную победу команды над «Локомотивом» (4:1) в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
«В матче с «Локомотивом» была видна рука тренера, который правильно объяснил, что делать на поле. Карпин просит от футболистов выполнять установку — отсюда результат. Это дисциплина! Любая смена тренера или сдвиг в команде придаёт энергию и новые эмоции. Конечно, всё это помогло. Не зря назначили Карпина! Результат есть, значит, выбрали правильный курс», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
38-летний Гацкан играл за «Ростов» с 2008 по 2019 год.
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