Валерий Карпин объяснил, почему в РПЛ нарушен спортивный принцип

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в 24-м туре чемпионата России, а также высказался о спортивном принципе в РПЛ.

«В чём слагаемое успеха «Ростова» сегодня? Желание бороться, отдаваться игре. Претензии к игрокам по самоотдаче и по выполнению плана на игру предъявить нельзя. Перед каждой игрой я говорю игрокам, что нужно больше наносить ударов по воротам.

Молодые футболисты? Многие из них были на сборах основной команды. Понятно, что они играют в большей степени из-за того, что нас покинули некоторые футболисты. Наши молодые игроки используют свои шансы на 200 процентов.



Нарушен ли спортивный принцип в текущем сезоне чемпионата? Он нарушен абсолютно во всём, я могу привести множество доводов. Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков. У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались», — приводит слова Карпина пресс-служба донского клуба на официальном сайте.