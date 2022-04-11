Экс-вратарь «Барселоны» может перейти в чемпионат Нидерландов

«Валенсия» в летнее трансферное окно готова продать вратаря Яспера Силлессена. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, «летучие мыши» готовы отпустить 32-летнего нидерландского футболиста, чтобы улучшить своё финансовое положение. Бывшего вратаря «Аякса» готов подписать ПСВ.

Силлессен перешёл в «Валенсию» из «Барселоны» в 2019 году. В 15 матчах нынешнего сезона в испанской Ла Лиге вратарь пропустил 26 мячей и трижды сыграл «на ноль». Действующее соглашение Силлессена с «Валенсией» истекает в конце следующего сезона.

Видеообзор. «Валенсия» — «Кадис». Чемпионат Испании по футболу 2021/22. 30-й тур:

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