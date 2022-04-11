Экс-вратарь «Барселоны» может перейти в чемпионат Нидерландов
Поделиться
«Валенсия» в летнее трансферное окно готова продать вратаря Яспера Силлессена. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, «летучие мыши» готовы отпустить 32-летнего нидерландского футболиста, чтобы улучшить своё финансовое положение. Бывшего вратаря «Аякса» готов подписать ПСВ.
Силлессен перешёл в «Валенсию» из «Барселоны» в 2019 году. В 15 матчах нынешнего сезона в испанской Ла Лиге вратарь пропустил 26 мячей и трижды сыграл «на ноль». Действующее соглашение Силлессена с «Валенсией» истекает в конце следующего сезона.
Видеообзор. «Валенсия» — «Кадис». Чемпионат Испании по футболу 2021/22. 30-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 11 апреля 2022
-
12:36
-
12:21
-
12:18
-
12:03
-
11:58
-
11:43
-
11:30
-
11:18
-
11:16
-
11:10
-
11:07
-
10:47
-
10:40
-
10:25
-
10:21
-
10:11
-
10:04
-
10:03
-
09:45
-
09:34
-
09:31
-
09:26
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
08:55
-
08:37
-
08:30
-
07:43
-
07:01
-
06:24
-
06:15
-
05:56
-
04:31
-
02:34
Партнерский контент