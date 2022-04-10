Представитель Абрамовича отреагировал на информацию о желании бизнесмена купить «Валенсию»

Представитель российского бизнесмена Романа Абрамовича опроверг информацию о том, что владелец «Челси» хочет приобрести испанскую «Валенсию».
«Информация не соответствует действительности», — сообщил «Чемпионату» представитель Абрамовича.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский бизнесмен хочет приобрести «Валенсию». Кроме того, бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Сорио, который претендует на покупку «летучих мышей», подтвердил интерес Абрамовича к покупке клуба.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
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