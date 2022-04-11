«Реал» установил ценник за Асенсио, которым интересуется «Арсенал»

Мадридский «Реал» планирует выручить за нападающего Марко Асенсио € 30 млн. Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, 26-летнего футболиста сборной Испании хочет подписать лондонский «Арсенал».
26-летний Асенсио в сезоне-2021/2022 провёл в составе испанской команды 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Асенсио и «Реалом» истекает в 2023 году.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за футболиста € 25 млн, а «Ювентус» рассматривает Асенсио в качестве замены для форварда Пауло Дибалы.
Видеообзор. «Реал» уверенно обыграл дома «Хетафе» в матче 31-го тура чемпионата Испании:
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