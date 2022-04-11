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«Реал» установил ценник за Асенсио, которым интересуется «Арсенал»

«Реал» установил ценник за Асенсио, которым интересуется «Арсенал»
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Мадридский «Реал» планирует выручить за нападающего Марко Асенсио € 30 млн. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 26-летнего футболиста сборной Испании хочет подписать лондонский «Арсенал».

26-летний Асенсио в сезоне-2021/2022 провёл в составе испанской команды 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Асенсио и «Реалом» истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за футболиста € 25 млн, а «Ювентус» рассматривает Асенсио в качестве замены для форварда Пауло Дибалы.

Видеообзор. «Реал» уверенно обыграл дома «Хетафе» в матче 31-го тура чемпионата Испании:

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