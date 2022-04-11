Люк де Йонг принёс «Барселоне» шесть очков в Ла Лиге. Больше — только Депай

Вчера, 10 апреля, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» принимал «Барселону». Гости одержали победу — 3:2. Победный гол в составе каталонцев забил нападающий Люк де Йонг, чьи голы принесли «Барселоне» шесть очков в нынешнем сезоне чемпионата страны. Об этом сообщает Whoscored в «Твиттере».
По сведениям источника, больше очков в чемпионате Испании «Барселоне» принесли лишь точные удары нидерландского форварда Мемфиса Депая.
«Барселона» арендовала 31-летнего де Йонга до конца нынешнего сезона у «Севильи». За «Барселону» де Йонг в 23 сыгранных матчах забил семь голов. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 4 млн.
Победный мяч де Йонга в ворота «Леванте»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 11 апреля 2022
-
17:13
-
16:59
-
16:51
-
16:32
-
16:25
-
16:21
-
16:18
-
16:09
-
16:02
-
15:45
-
15:45
-
15:38
-
15:19
-
15:17
-
15:07
-
15:02
-
14:55
-
14:52
-
14:47
-
14:31
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:09
-
13:50
-
13:43
-
13:34
-
13:32
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
12:51
-
12:36
-
12:21
-
12:18