Люк де Йонг принёс «Барселоне» шесть очков в Ла Лиге. Больше — только Депай

Вчера, 10 апреля, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» принимал «Барселону». Гости одержали победу — 3:2. Победный гол в составе каталонцев забил нападающий Люк де Йонг, чьи голы принесли «Барселоне» шесть очков в нынешнем сезоне чемпионата страны. Об этом сообщает Whoscored в «Твиттере».

По сведениям источника, больше очков в чемпионате Испании «Барселоне» принесли лишь точные удары нидерландского форварда Мемфиса Депая.

«Барселона» арендовала 31-летнего де Йонга до конца нынешнего сезона у «Севильи». За «Барселону» де Йонг в 23 сыгранных матчах забил семь голов. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 4 млн.

Победный мяч де Йонга в ворота «Леванте»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.