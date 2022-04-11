Р. Билялетдинов: «Спартак» будет для «Рубина» более лёгким соперником, чем «Урал» и «Уфа»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем сопернике казанцев в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Рубину» предстоит провести гостевую игру со «Спартаком».
«В «Спартаке» очень тяжёлая ситуация. За последние несколько лет ни одному тренеру не удалось поймать рисунок игры. Вероятно, причина в многолетнем наслоении селекционных разработок. Одно не довели до конца, хватаются за новое, второе не довели – хватаются за третье, тут всплывает первое, на горизонте – четвёртое. Вот они за всё подряд хватаются, а игру отработать так и не могут. «Спартак», думаю, в своём нынешнем состоянии для «Рубина» будет даже более лёгким соперником, нежели «Урал» или «Уфа», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».
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