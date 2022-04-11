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Газизов: поддерживаю желание Агаларова. Лучший бомбардир РПЛ в 15-й команде — нонсенс

Газизов: поддерживаю желание Агаларова. Лучший бомбардир РПЛ в 15-й команде — нонсенс
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал желание нападающего уфимцев Гамида Агаларова сменить клуб летом.

«Я только поддерживаю желание Агаларова пойти на повышение, сменить клуб. Если лучший бомбардир РПЛ находится в предпоследней команде, то, конечно, это нонсенс. Естественно, я поддержу и его, и папу. Они это знают. А дальше всё зависит от предложения», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее о возможности смены клуба Агаларовым в летнее трансферное окно высказался отец футболиста.

После 24 туров чемпионата «Уфа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. В последнем матче РПЛ уфимцы уступили «Сочи» со счётом 0:1.

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