Газизов: поддерживаю желание Агаларова. Лучший бомбардир РПЛ в 15-й команде — нонсенс

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал желание нападающего уфимцев Гамида Агаларова сменить клуб летом.

«Я только поддерживаю желание Агаларова пойти на повышение, сменить клуб. Если лучший бомбардир РПЛ находится в предпоследней команде, то, конечно, это нонсенс. Естественно, я поддержу и его, и папу. Они это знают. А дальше всё зависит от предложения», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее о возможности смены клуба Агаларовым в летнее трансферное окно высказался отец футболиста.

После 24 туров чемпионата «Уфа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. В последнем матче РПЛ уфимцы уступили «Сочи» со счётом 0:1.