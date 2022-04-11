Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о текущем положении дел в клубе
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о ситуации в клубе.
«У меня практически не осталось слов о «Манчестер Юнайтед». Не осталось ни гнева, ни желания что-то комментировать. Это всё напоминает какой-то фарс, и от каждого их действия ты ждёшь очередного фарса. Игроки тянут Ральфа с собой на дно. Они просто ужасны.
Очень хочется, чтобы этот сезон поскорее закончился. Реальность такова, что, покажи они хоть какой-то футбол в матчах с «Лестером» и «Эвертоном», сейчас они были бы в четвёрке, но у этих ребят уже нет ни духа, ни желания бороться хоть за что-либо», — сказал Невилл в подкасте на Sky Sports.
На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
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