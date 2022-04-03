Невилл: за игрой «МЮ» тяжело наблюдать. Фанаты уже не злятся – им просто скучно

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игру «красных дьяволов» в матче 31-го тура АПЛ с «Лестером» (1:1).

«Попадёт ли «МЮ» в зону Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона? Думаю, нет. Матч с «Лестером» был очень плох. Я думал, что перерыв на матчи сборных может сыграть «Манчестер Юнайтед» в плюс, дать им передохнуть, чтобы с новыми силами вернуться и ударно провести последние девять матчей. Но это будут долгие и сложные два месяца для команды и её болельщиков, если «МЮ» будет играть так, как против «Лестера».

За игрой «Манчестер Юнайтед» было тяжело наблюдать. Я не злюсь на них и не думаю, что болельщики уходили со стадиона в гневе. Этап гнева фанатов «МЮ» уже пройден. Теперь им просто скучно. Я искренне верю, что игроков команды это волнует, но их просто никто не направляет на путь исправления ситуации. В структуре клуба проблема исходит сверху», — приводит слова Невилла Daily Mail.

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