Невилл: за игрой «МЮ» тяжело наблюдать. Фанаты уже не злятся – им просто скучно

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игру «красных дьяволов» в матче 31-го тура АПЛ с «Лестером» (1:1).
«Попадёт ли «МЮ» в зону Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона? Думаю, нет. Матч с «Лестером» был очень плох. Я думал, что перерыв на матчи сборных может сыграть «Манчестер Юнайтед» в плюс, дать им передохнуть, чтобы с новыми силами вернуться и ударно провести последние девять матчей. Но это будут долгие и сложные два месяца для команды и её болельщиков, если «МЮ» будет играть так, как против «Лестера».
За игрой «Манчестер Юнайтед» было тяжело наблюдать. Я не злюсь на них и не думаю, что болельщики уходили со стадиона в гневе. Этап гнева фанатов «МЮ» уже пройден. Теперь им просто скучно. Я искренне верю, что игроков команды это волнует, но их просто никто не направляет на путь исправления ситуации. В структуре клуба проблема исходит сверху», — приводит слова Невилла Daily Mail.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 3 апреля 2022
-
13:00
-
12:58
-
12:45
-
12:44
-
12:33
-
12:30
-
12:14
-
12:12
-
11:51
-
11:47
-
11:34
-
11:27
-
11:20
-
11:01
-
11:00
-
10:41
-
10:38
-
10:21
-
10:21
-
10:13
-
09:53
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:18
-
07:53
-
06:50
-
05:49
-
04:21
-
04:09
-
03:42
-
02:58
-
02:32