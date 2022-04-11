Арбитр Федотов рассказал об ошибке судьи в игре «Ахмат» — «Зенит»

Российский арбитр Игорь Федотов указал на ошибку судьи в матче «Ахмата» с «Зенитом».

«Арбитр — Матюнин. На 45-й минуте судья ошибся, показав жёлтую карточку Берише якобы за попадание игроку «Зенита» рукой по лицу. Бериша выставлял руку, положив её на грудь. Ни о каком контакте лица и руки речи нет. Находясь в хорошей позиции, Матюнин показал жёлтую», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Зенитом» завершилась победой гостей со счётом 2:0. Голы в составе петербургской команды забили Юри Алберто и Александр Ерохин. Артём Дзюба продлил безголевую серию в Российской Премьер-Лиге до восьми матчей. «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ.