«В матче «Спартака» мог быть грандиозный скандал». Разбор судейства 24-го тура РПЛ

Завершился 24-й тур РПЛ. После матча со «Спартаком» полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва жёстко прошёлся по арбитру встречи. Матч действительно вышел спорным с судейской точки зрения. Но вопросы были и по другим играм. Арбитр Игорь Федотов специально для «Чемпионата» разобрал работу судей в каждом из матчей тура.

«Химки» — ЦСКА — 4:2

В поле работал Кукуян, на VAR – Сиденков. На 14-й минуте не была показана жёлтая карточка Боженову после фола на Облякове за срыв перспективной атаки. Следом не была показана жёлтая карточка Волкову за наступ — футболист не успевал сыграть в мяч. На 39-й минуте не был назначен 11-метровый удар в ворота «Химок». Игрок врывался в штрафную площадь, Григалава схватил его за руку, развернув. Кукуян игру продолжил, вмешался VAR, который и назначил 11-метровый удар с жёлтой карточкой.

На 41-й минуте не была показана жёлтая карточку Гбамену. Он выставил локоть и попал Кухарчуку по подбородку. Кукуян всё это пропустил. Затем на 67-й минуте следовал неправильный показ жёлтой карточки игроку ЦСКА якобы за попадание рукой по лицу. На деле же он выставил руку, положив на грудь. Кукуян посчитал, что было применение рук с попаданием по лицу. Оценка Кукуяна — 7,6.

«Нижний Новгород» — «Динамо» — 0:1

На 68-й минуте было правильное решение по симуляции Милсона. Пытаясь ворваться в штрафную, он увидел защитника и подогнул ноги. Никакого контакта там не было. Оценка Мешкова — 8,4.

«Рубин» — «Краснодар» — 0:1

На матче работал Москалёв. На 93-й минуте второе предупреждение в матче получил Черников — правильное решение. Уже имея жёлтую карточку, футболист совершил безрассудный фол, наступив на голеностоп без попытки сыграть в мяч. Оценка Москалёва — 8,4.

Фото: rubin-kazan.ru

«Ахмат» — «Зенит» — 0:2

Арбитр — Матюнин. На 45-й минуте судья ошибся, показав жёлтую карточку Берише якобы за попадание игроку «Зенита» рукой по лицу. Бериша выставлял руку, положив её на грудь. Ни о каком контакте лица и руки речи нет. Находясь в хорошей позиции, Матюнин показал жёлтую. Оценка Матюнина — 8,3.

«Спартак» — «Арсенал» — 3:0

В поле работал Безбородов. На 8-й минуте произошёл контакт в штрафной площади «Арсенала». Игрок гостей, пытаясь заблокировать прострел Соболева, выставил ногу. Спартаковец попал своей ногой по ноге футболиста «Арсенала», неудачно ударив по мячу. Не в хорошей позиции находился Безбородов, который просто продолжил игру. VAR в лице Жабченко попросил Безбородова посмотреть на момент неназначения 11-метрового удара. Арбитр оставил своё первоначальное решение в силе, назначив угловой удар. Соглашусь с Безбородовым — это не классическая накладка, когда игрок бьёт по мячу, а соперник не успевает и попадает по голеностопу. Здесь же Сокол пытался блокировать мяч, пытаясь сыграть в него. Но, неудачно ударив по мячу, Соболев сам попал по ноге игрока «Арсенала», которая уже была вытянута. Если бы футболист «Спартака» ударил, а потом пошла бы нога Сокола, то всё было бы по-другому.

Хорошо, что случилось так. Почему? Когда произошёл этот момент, Безбородов показал на угловой удар, в этот момент VAR не вмешивался, поставили мяч на угловой, и «Спартак» после свистка разыграл мяч. После двух касаний арбитр пересвистел, попросив подождать, пока пошёл на VAR. Произошло нарушение протокола VAR. Как только ввели мяч в игру по свистку, VAR в лице Жабченко и Курочкиной не имели права звать на просмотр Безбородова. Допустим, надо было назначить 11-метровый, арбитр бы это сделал, «Спартак» забил гол, «Арсенал» после игры мог бы написать протест на матч, так как протокол был нарушен. И красно-белые не имели права бить 11-метровый удар. Сам себя Безбородов достал из этой ямы, был бы грандиозный скандал.

На 25-й минуте шла подача в штрафную, Безбородов показал что-то рукой в штрафную, Жиго упал, и был забит гол. Думаю, когда арбитр поднял руку, он попросил VAR посмотреть, почему упал Жиго. Все говорят, что был лёгкий толчок. Вопрос даже не в этом: последнее действие, пусть даже лёгкое, было за игроком «Арсенала». Он и забил гол. Если бы мяч пошёл на переднюю и дальнюю штанги, то никто бы не обращал внимания, что делал игрок «Арсенала» или «Спартака». Правильное решение только из-за того, что Радакович произвёл лёгкий толчок, и он же забил гол.

На 86-й минуте правильное решение принял Безбородов, показав вторую жёлтую карточку Кангве за то, что тот ввёл мяч в игру без свитка. Арбитр всему стадиону и телевидению показал, что удар нужно выполнять по свистку. То же сказал игроку по-английски. Затем Безбородов отвернулся, чтобы убрать игрока «Спартака», а Кангва ударил по мячу. Так делать нельзя. Не знаю, почему это не понял Кангва. Да, некоторые могут сказать, что это буквоедство. Нет, буквоедство было бы, если Безбородов шепнул что-то на ушко игроку «Арсенала», никто бы ничего не понял. А здесь всё понятно и правильно. Оценка Безбородова — 8,3.

«Урал» — «Крылья Советов» — 0:1

На 75-й минуте было падение в штрафной «Урала». Правильное решение принял Левников — продолжить игру. Футболист «Урала» дотянулся до мяча, а игрок «Крыльев» не хотел играть в мяч, хотел сделать это в ногу. Это не нарушение правил. На 84-й минуте показана вторая жёлтая карточка Герасимову за срыв перспективной атаки, неспортивное поведение — верное решение. Оценка Левникова — 8,4.

«Уфа» – «Сочи» –1:2

На матче работал Амелин. Не была показана жёлтая карточка Юрганову на 30-й минуте. Тот не пытался играть в мяч, разворачивал футболиста «Уфы» руками, проявляя неспортивное поведение. На 72-й минуте Амелин показал жёлтую карточку Касинтуре за попадание шипами в голень Юсупова. Не соглашусь с этой карточкой, для меня это красная. Вспоминаем Бека-Бека, Чаушича. Этот эпизод ничем не отличался. Чем там занимался VAR, я не понимаю. На 77-й минуте не был назначен 11-метровый удар Амелиным, он пропустил фол со стороны игрока «Сочи», вмешался VAR, 11-метровый назначается. Жёлтая показана не была: так как фол по неосторожности, футболист «Сочи» не успел сыграть в мяч, подбив ногу игроку «Уфы». Оценка Амелина — 7,8.

«Ростов» — «Локомотив» — 4:1

В поле работал Бобровский. На 3-й минуте не показана жёлтая карточка Ланговичу за наступ на голеностоп. Чуть не хватило до красной карточки. Занимая хорошую позицию, Бобровский почему-то даже не дал предупреждение. Дальше на 9-й минуте не была показана жёлтая карточка игроку «Локомотива» за игру локтем в шею футболисту «Ростова». На 14-й минуте произошёл контакт Комличенко и Тикнизяна. Игрок «Локомотива» сначала задерживал Комличенко за майку, дальше же первый играл в мяч, а Комличенко упал, показав, что его сбили. Бобровский показал на угловой, VAR проверял, правильное решение — угловой удар.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

На 22-й минуте арбитр не показал жёлтую карточку Байрамяну. Он играл в мяч, но дальше продавливал футболиста «Локомотива», который пытался тоже сыграть в мяч. Далее на 25-й минуте был назначен 11-метровый удар в ворота «Ростова». В плохой позиции находился Бобровский, вмешался VAR в лице Сиденкова. Арбитр посмотрел, действительно, игрок «Локомотива» ногой попал в газон и сам от этого упал. Правильное решение — продолжить игру. На 36-й минуте правильное решение принял Бобровский, показав красную карточку Тикнизяну за серьёзное нарушение правил. Футболист «Локомотива» не успевал сыграть в мяч, наступив на голень Глебову.



На 66-й минуте Бобровским назначается 11-метровый удар в ворота «Локомотива». Также арбитр показал жёлтую карточку игроку «Локомотива». Сиденков вмешался, попросив посмотреть на неправильное назначение 11-метрового удара. Арбитр всё просмотрел, оставив первоначальное решение в силе. Это ошибка. В момент удара по воротам у Живоглядова рука находилась в естественном положении и улетела за спину. Правильное решение — продолжить игру.

Далее на 77-й минуте был назначен 11-метровый удар в ворота «Ростова». Сиденков всё проверил, согласившись с доводами Бобровского о нарушении в штрафной площади. По тем повторам, которые были показаны, стопроцентно могу сказать, что нарушение было за штрафной площадью. Если говорим о контакте в ногах, то игрок «Локомотива» не дошёл до штрафной, его ногами сбивали за штрафной площадью. Если говорим о контакте в левой руке, то левая рука лежала на спине. И рука, и спина находились не в штрафной. Правильное решение было бы следующее — штрафной удар и жёлтая карточка футболисту «Ростова». Но всё-таки думаю, что Бобровский говорил о ногах, он не мог видеть всей картины, что произошло в руке и спине. Оценка Бобровского — 6,0.

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Федотов прокомментировал резкое высказывание футболиста «Арсенала» Кингза Кангва после матча со «Спартаком»:

«По словам Кангва, судья помогал «Спартаку»? В чём помощь состояла? В неназначении 11-метрового удара в ворота «Арсенала»? Этим помогали? Я этого не заметил. Безбородов продолжил игру после забитого гола, только после вмешательства VAR он пошёл смотреть. Неуместное высказывание Кангва. Влепил бы ему игр пять дисквалификации и хороший штраф. Пусть сначала заплатит 500 тысяч и посидит пять игр. Пусть подумает, как и что можно говорить, находясь на стадионе. Приедь к себе домой, напиши в телеграм-канал, кто такой Безбородов. А если ты не понимаешь, что находишься на стадионе, это входит в приоритет КДК, значит, ты недалёкий парень. Такие высказывания не обоснованы ничем. Незнание правил — проблема Кангва. Если правила не донесли, то это проблема клуба».