И. Федотов оценил судейские решения в матче «Ростова» с «Локомотивом»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал некоторые судейские решения главного арбитра матча «Ростов» — «Локомотив» Яна Бобровского.

«На 22-й минуте арбитр не показал жёлтую карточку Байрамяну. Он играл в мяч, но дальше продавливал футболиста «Локомотива», который пытался тоже сыграть в мяч. Далее, на 25-й минуте, был назначен одиннадцатиметровый удар в ворота «Ростова». В плохой позиции находился Бобровский, вмешался VAR в лице Сиденкова. Арбитр посмотрел — действительно, игрок «Локомотива» ногой попал в газон и сам от этого упал. Правильное решение — продолжить игру. На 36-й минуте правильное решение принял Бобровский, показав красную карточку Тикнизяну за серьёзное нарушение правил. Футболист «Локомотива» не успевал сыграть в мяч, наступив на голень Глебову.

На 66-й минуте Бобровским назначается одиннадцатиметровый удар в ворота «Локомотива». Также арбитр показал жёлтую карточку игроку «Локомотива». Сиденков вмешался, попросив посмотреть на неправильное назначение одиннадцатиметрового удара. Арбитр всё просмотрел, оставив первоначальное решение в силе. Это ошибка. В момент удара по воротам у Живоглядова рука находилась в естественном положении и улетела за спину. Правильное решение — продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.