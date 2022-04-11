Глушаков: конфликт в «Химках»? Собаки лают, караван идёт

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал слухи о конфликтах внутри команды.
«Мы настраивались на ЦСКА. Вышли тоже играть в пять защитников. Подготовились и сыграли на контратаках, выдержали и вытерпели их хорошие моменты. Нормально сыграли в обороне. Вынуждали соперника ошибаться.
Конфликт в «Химках»? Собаки лают, караван идёт. Много что говорят, пишут или слухи распространяют. Мы знаем, что у нас находится в команде, это наша команда, мы сами разберёмся», – сказал Денис Глушаков в эфире «Матч Премьер».
9 апреля был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Подопечные Юрана уступали к перерыву со счётом 1:2, но во втором тайме забили три безответных мяча и выиграли. Для «Химок» эта победа над ЦСКА стала первой в истории в Российской Премьер-Лиге.
- 11 апреля 2022
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