Унаи Эмери сообщил об ожиданиях от ответного матча с «Баварией»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Баварией».

«Мы должны уважать «Баварию». Если они сыграют так, как они умеют, то будут фаворитами. Это будет совершенно другой матч, более сложный, чем ответный матч с «Ювентусом». Того, что мы сделали на прошлой неделе, будет недостаточно в Мюнхене — нам придётся сделать ещё больше.

Мы должны знать, что будем делать в каждый момент матча и как будем защищаться. Однако мы должны делать это естественно и безмятежно. Мы также должны быть в состоянии продемонстрировать наши качества при игре с мячом. Я рад быть в четвертьфинале, но я хочу большего.

Мы знаем, что «Бавария» привыкла забивать много голов дома, для них это нормально. Они также уважают нас, но знают, что, если они сделают всё возможное, смогут пройти дальше», — сказал Эмери на пресс-конференции перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ с «Баварией».