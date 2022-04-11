«Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в 31-м туре Примеры

Сегодня, 11 апреля, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» принимал «Валенсию». Встреча завершилась вничью – 1:1.

«Валенсия» забила гол в начале второго тайма. На 57-й минуте отличился полузащитник Карлос Солер, ему ассистировал Гонсалу Гедеш. «Райо Вальекано» сумел отыграться в конце второго тайма. На 83-й минуте отличился нападающий Серхи Гвардиола, ему ассистировал Иси Паласон.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Гонсало Ромеро.

После 31 сыгранного тура «Валенсия» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Летучие мыши» имеют в своём активе 42 очка. «Райо Вальекано» с 34 очками находится на 13-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (72).

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