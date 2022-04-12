Ковачич – о предстоящем матче с «Реалом»: футбол всегда преподносит сюрпризы

Хорватский полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Было много ситуаций, когда командам удавалось отыгрыватся, и в одном из таких матчей я сам принимал участие. В сезоне 2015/16 мы проиграли с «Реалом» на выезде «Вольфсбургу» со счётом 0:2, а в ответной игре на «Сантбяго Бернабеу» победили со счётом 3:0.



Также я помню матч, когда «Челси» играл с «Наполи». «Синие» проиграли на выезде со счётом 1:3, а на «Стэмфорд Бридж» отыгрались и одержали победу. Футбол всегда преподносит сюрпризы, и, конечно, мы должны быть готовы более чем на 100 процентов, чтобы отыграться в этом противостоянии», — приводит слова Ковачича официальный сайт «синих».

Первая встреча команд завершилась победой «Реала» со счётом 3:1. Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Челси» состоится завтра, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало матча — в 22:00 мск.